CBF tira jogo do São Paulo do feriado a pedido de emissora

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira três mudanças na tabela da terceira e da quarta rodadas do Campeonato Brasileiro. A mais expressiva é a antecipação do confronto entre São Paulo e Coritiba, no Couto Pereira, pela terceira rodada. O duelo seria na tarde de 26 de maio, quinta-feira, feriado de Corpus Christi, e foi antecipado para as 21h45 de quarta-feira, um dia antes. O pedido foi da Rede Globo, que transmitirá a partida.

Serão três jogos televisionados neste dia: Coritiba x São Paulo, Palmeiras x Fluminense e Santa Cruz x Cruzeiro. As praças para as quais cada uma dessas partidas serão exibidas, porém, não foram informadas.

Em consequência dessa alteração, o jogo entre Figueirense e Santos, que seria às 21h, foi antecipado para 19h30, também na quarta-feira. Pela quarta rodada, Grêmio x Coritiba passou das 16h para as 18h30.

MAIS MUDANÇAS

Também nesta quinta-feira a CBF listou três "alterações" no Brasileirão, seguindo a recomendação de um técnico - não revelado -, dentre os que participaram de um encontro na sede da entidade. A entidade agora promete "dedicar enorme esforço para equilibrar a quantidade de jogos às 11h por clube" e se comprometeu que o quarto árbitro será, "preferencialmente", de fora do estado da partida. Por fim, a emissora detentora dos direitos de televisão do Brasileiro terá só um minuto com um jogador de cada equipe para fazer entrevistas no intervalo.