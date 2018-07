CBF tira mando de campo de Botafogo e São Paulo

Apesar de ambos terem o direito de jogar em seus estádios - Morumbi e Engenhão - São Paulo e Botafogo acabaram sendo prejudicados pela tabela do Brasileirão, que programou dois clássicos para o Rio e dois para São Paulo. Por questões de segurança, porém, só um pode acontecer em cada cidade.

Como o Corinthians briga pelo título, terá o direito de jogar no Pacaembu, domingo, às 17h, contra o Palmeiras. Mesma situação vive o Vasco, que não pode mandar clássicos em São Januário por questão de segurança e vai enfrentar o Flamengo (com torcida dividida) no Engenhão, casa do Botafogo. O clube de General Severiano, porém, insistia que iria fazer valer seu mando de campo.

Como o São Paulo joga apenas pela Libertadores, e com pouca chance de classificação, terá que receber o time B do Santos em Mogi Mirim. Curiosamente, não poderá contar com Rivaldo, que é presidente licenciado do time de Mogi e deu o nome de seu pai (Romildo Gomes Ferreira) ao estádio local. O meia foi expulso contra o Palmeiras e cumprirá suspensão.

O Botafogo, que emplacou cinco derrotas seguidas, tem chances ainda mais remotas e por isso vai pegar o Fluminense no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O time tricolor do Rio disputa com o Flamengo uma vaga direta na Libertadores. Se perder e o Fla vencer o Vasco, o Flu tem que jogar a pré-Libertadores.