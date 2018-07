CBF torce contra chuva para terminar reforma a tempo

TERESÓPOLIS - A queda de um guindaste prorrogou o prazo de entrega da Arena Corinthians, o estádio da abertura da Copa de 2014. Mas há outro atraso, silencioso, que altera o sono dos organizadores do próximo Mundial: o da casa da seleção brasileira durante a preparação e o início do evento, a Granja Comary, em Teresópolis. As obras no local sofrem com a chuva frequente na região serrana do Rio e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não sabe quando poderá entregar as chaves do centro de treinamento para Luiz Felipe Scolari.

Na semana passada, o presidente da CBF e do Comitê Organizador da Copa, José Maria Marin, reafirmou em São Paulo que a cidade de Teresópolis, a 91 quilômetros da capital carioca, vai ser mesmo o quartel-general da seleção. Ele falou sobre as intervenções na Granja Comary, com custo estimado em R$ 15 milhões, e disse que tudo estará pronto em janeiro. Três meses antes, numa entrevista no Rio, o coordenador da seleção, Carlos Alberto Parreira, havia sido categórico: as obras em Teresópolis têm de estar finalizadas em dezembro.

Essa imprecisão ficou mais clara quando o diretor de Patrimônio da CBF, Dino Gentile, declarou ao Estado dias atrás que a Granja Comary estará “novinha em folha” até o primeiro trimestre de 2014, ou seja, até março. Gentile atribuiu a mudança do cronograma à chuva. “Atrapalha pra burro”, admitiu, em conversa com o jornal. Na segunda quinzena de novembro, choveu quase todos os dias em Teresópolis. Para dezembro e janeiro, a expectativa é de grandes temporais na região – em janeiro de 2011, tempestades provocaram uma tragédia em Teresópolis e nas vizinhas Petrópolis e Nova Friburgo, com mais de 900 mortos e quase 200 desaparecidos.

Otimista, Marin descartou a hipótese de um plano B, no caso, o Centro de Treinamento do São Paulo, na cidade de Cotia. Ele monitora quase diariamente o andamento das obras em Teresópolis e está convicto de que o investimento da CBF não será em vão. Gentile e os engenheiros responsáveis pelas obras traçaram uma estratégia para minimizar o atraso. Enquanto a chuva não cede, os operários trabalham no acabamento dos alojamentos dos jogadores e da omissão técnica, no alto da concentração. Essa área, mais restrita, vai abrigar piscina, auditório, ginásio e refeitório, além de salas de vídeo, enfermagem, etc. Os quartos passarão a ser individuais, todos com ar-condicionado, embora em maio e junho a população local costume sair de casa com agasalhos.

CANTEIRO DE OBRAS

O cenário para quem visita a Granja é o de um canteiro de obras cercado de lama por todos os lados. A terra está encharcada e não bastam dois dias de sol seguidos para o terreno voltar a ser tratado. O barro se ergue em montes de dois, três metros de altura e substitui o gramado dos seis campos previstos no projeto. A arquibancada, para receber cerca de 500 jornalistas do mundo todo, ainda não saiu do papel.

A ideia de voltar a ocupar a Granja partiu de Luiz Felipe Scolari e veio a público em dezembro do ano passado. Foi lá que ele reuniu a equipe algumas vezes antes do título do Mundial de 2002, no Japão e na Coreia do Sul. Mas o espaço estava obsoleto.

Até mesmo a Sala de Imprensa Sandro Moreira, inaugurada há mais de dez anos com festa e reverência a um dos maiores jornalistas do País, havia sido deixada de lado para abrigar a Escola Nacional de Futebol. Ultimamente, o centro de treinamento servia às seleções de base e a todas as equipes femininas da CBF.

O CT leva o nome de Heleno Nunes, presidente da CBF nos anos 70. Foi inaugurado em janeiro de 1987 e recebeu a seleção durante mais de um mês na fase de preparação para a Copa do Mundo de 1990. Naquele período, os jogadores tinham mais liberdade de circular pela área de mais de 150 mil metros quadrados situada às margens do Lago Comary, um cartão postal de Teresópolis.

A presença da seleção na cidade no final dos anos 80 e pouco antes do Mundial da Itália sempre foi cercada de muitas histórias pitorescas. Nas laterais da concentração havia portões que davam acesso a outras áreas do condomínio – a Granja Comary fica em um bairro chamado Carlos Guinle.

Vizinhos e donos de restaurantes e hotéis de Teresópolis costumavam receber discretamente a visita de jogadores quando a seleção se concentrava na Granja. Eram encontros noturnos e, a princípio, sem o conhecimento da comissão técnica. Essas reuniões terminavam às vezes de madrugada e em companhias que agradavam aos atletas.

O dono do Hotel Teresópolis, Manoel de Oliveira, acolhia os jogadores em suas visitas e não trancava o portão, nem a porta principal do estabelecimento. Deixava a chave do(s) quarto(s) debaixo de um guardanapo, na recepção, dispensava os funcionários mais cedo e mantinha a discrição. “Só vinha craque aqui”, contava ele. O hotel fechou já faz alguns anos. O curioso é que no dia seguinte ao da visita alguns atletas acusavam desconforto físico para fugir do trabalho de campo e fazer atividade na piscina.