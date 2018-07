CBF trará Capello e Bielsa para debate sobre futebol com Tite

A CBF anunciou nesta quarta-feira a segunda edição do "Somos Futebol - Semana de Evolução do Futebol Brasileiro", evento realizado pela primeira vez em 2016 e que tem como finalidade discutir o futuro da modalidade. As principais atrações deste ano serão os técnicos Tite, da seleção brasileira, Fabio Capello e Marcelo Bielsa, ambos atualmente sem emprego.

O evento acontecerá no auditório da sede da CBF e promoverá diversos debates e palestras sobre os mais diversos temas relacionados ao futebol. No total, serão 27 palestrantes, que participarão de oito conferências ao longo de quatro dias, entre 8 e 11 de maio.

Tite, Capello e Bielsa participarão do primeiro debates, no dia 8, chamado de: "Técnicos e táticas - treinando clubes e seleções para o novo futebol mundial". Na sequência, o coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, conversará com cofundador da Premier League e ex-vice-presidente e acionista do Arsenal, David Dein, e o atual diretor de futebol do clube londrino, Richard Law, na conferência: "Gestão esportiva - novas ideias para a gestão do esporte no Brasil".

Outra presença de destaque no evento será a da treinadora da seleção brasileira de futebol feminino, Emily Lima. No dia 10 de maio, ela debaterá com Emily Shaw, chefe de governança e liderança de futebol feminino da Fifa, e Sue Ronan, ex-técnica da Irlanda, sobre o desenvolvimento da modalidade.

Além de nomes de destaque no futebol, o evento promoverá debates entre profissionais de empresas de sucesso e até de outras modalidades, como o basquete. Todos os debates dos quatro dias da conferência poderão ser acompanhados ao vivo através do site da CBF.