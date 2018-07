CBF usa laudos para defender investimento na nova sede

RIO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta quarta-feira laudos de três entidades independentes do Rio de Janeiro com avaliações sobre o imóvel adquirido para abrigar a sua nova sede. O objetivo é tentar mostrar que os R$ 70 milhões gastos estão dentro dos parâmetros do mercado, ou seja, que o preço do prédio não foi superfaturado.

O imóvel, localizado na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio), foi comprado no ano passado. Na terça-feira, o jornal Folha de S.Paulo noticiou que o negócio, realizado pelo presidente da CBF, José Maria Marin, foi fechado por um valor bem acima do mercado.

De acordo com a entidade, "os valores apurados, que variaram principalmente em razão da metodologia adotada pelo autor do laudo, indicam que o preço do negócio pactuado pela CBF era coerente e adequado''.

As entidades que fizeram as avaliações foram a Basimóvel (R$ 75.571.460,00), Bolsa de Imóveis (R$ 65.000.000,00) e Lopes (R$ 71.700.000,00). Cópias dos laudos podem ser acessadas no site www.cbf.com.br.

A CBF informa que, com base nesses laudos, o Grupo de Trabalho criado para fazer a avaliação técnica do imóvel decidiu por dar sinal verde para que fosse adquirido. O prédio vai ter, além da sede da entidade, o Museu do Futebol, auditório e duas lojas, em uma área de 6.500 metros quadrados.