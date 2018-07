CBF vai apelar para ter Neymar nas Eliminatórias da Copa

A CBF pretende lutar juridicamente para ter Neymar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, que começam a ser disputadas em outubro. A entidade preparou um estudo mostrando que, em seu entender, a punição de quatro jogos imposta pela expulsão contra a Colômbia deve ser cumprida em uma competição similar, ou seja, a próxima edição da Copa América e não na disputa de uma vaga para a Copa na Rússia. Com a eliminação precoce da seleção brasileira diante do Paraguai, o craque da seleção cumpriu dois jogos do total de quatro. Ainda restam outros dois.

"Qual é a relação entre a Conmebol e as Eliminatórias?", questiona Walter Feldman, secretário-geral da CBF. "Temos um estudo sólido mostrando que o que aconteceu com Neymar foi exceção. A punição tem de ser cumprida em uma competição semelhante à Copa América", argumenta.

A base da argumentação da CBF são os regulamentos da Copa América e da própria Conmebol e também casos anteriores de punições impostas aos atletas. O caminho para a apelação, no entanto, ainda não está definido. Uma das possibilidades é uma consulta à Fifa.

Outra possibilidade é recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS), tribunal internacional que regulamenta disputas esportivas localizado na Suíça. Um motivo de preocupação da entidade é o prazo para o julgamento que dificilmente ocorrerá antes do início das Eliminatórias.