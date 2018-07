CBF vai inaugurar museu da entidade na próxima sexta

A CBF anunciou nesta sexta-feira que o museu da entidade estará aberto ao público a partir da próxima sexta-feira, dia 1.º de agosto, em sua sede, no Rio de Janeiro. Lá ficaram expostos troféus, camisas e tantos outros objetos que contarão a história desses 100 anos de seleção brasileira.

De acordo com informações divulgadas no site da entidade, nesta sexta, o preço do ingresso para o museu é de R$ 22,00, com entrada reduzida para estudante e idoso. Crianças de menos de 7 anos, professores de rede pública e pessoas com necessidades especiais têm gratuidade.

O museu conta com alta tecnologia para levar os visitantes a um passeio pela história da seleção. O tour pelo memorial, aliás, começa justamente em uma sala que conta os primeiros passos da equipe brasileira, na qual será possível ouvir narrações de gols desde 1919 até os dias de hoje.

Haverá também uma sala com troféus, desde os mais importantes, como os dos cinco títulos de Copa do Mundo, até os de menor expressão e torneios amistosos. Nesta mesma sala ficará um painel com uma seleção dos 20 principais jogadores que vestiram a camisa da seleção, com imagens de gols e informações especiais de cada um deles.

A ideia do museu, aliás, é resgatar toda a história da seleção e por isso haverá uma ala especial com o nome de todos os jogadores que já vestiram sua camisa pelo menos uma vez na carreira. Há também salas interativas, com jogos e até a possibilidade de o visitante tirar uma foto como se fizesse parte da seleção.