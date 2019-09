CBF vai sortear carros durante jogos do Brasileirão para aumentar presença de público

A rodada do próximo fim de semana do Campeonato Brasileiro terá como um dos atrativos o sorteio de carros. Para aumentar a presença de público em partidas da competição, a CBF anunciou nesta quinta que vai definir dois jogos a cada rodada para a realização no intervalo de uma premiação a quem estiver no estádio. Os veículos serão do modelo Fiat Mobi, dado por uma das patrocinadoras da disputa.

O primeiro jogo a fazer parte da promoção da entidade, intitulada "Sua Torcida Vale Carro Zero", é o encontro entre Palmeiras e Cruzeiro, no Allianz Parque, neste sábado. No domingo, a partida do Athletico-PR contra o Avaí, em Curitiba, também terá a distribuição de um veículo. Como restam 20 rodadas para o fim do Brasileirão, serão sorteados 40 carros, em um total de investimento de mais de R$ 1,3 milhão em premiação. Cada time terá, até dezembro, carros sorteados em dois compromissos como mandante.

O torcedor interessado em participar do sorteio deverá preencher um cupom dentro do estádio, com nome e dados pessoais, assim como responder a uma pergunta promocional. "O crescimento do público nos estádios é resultado de uma feliz combinação: o bom futebol apresentado em campo, resultado dos investimentos dos clubes em seus elencos, e as ações da CBF para motivar cada vez mais os torcedores", disse o presidente da CBF, Rogério Caboclo. A média de público atual do Brasileirão é de 21,3 mil pagantes por partida. Alguns times jogam essa média lá para cima, como o Flamengo.

O objetivo da CBF com a iniciatica é manter a realização do sorteio de veículos pelas próximas edições do Campeonato Brasileiro, pois o contrato com a marca de carro é válido por mais quatro anos. A entidade avalia outras medidas para incentivar a presença da torcida nos estádios, como sorteio de ingressos e campanhas nas redes sociais.

A CBF já criou até mesmo uma lista de quais jogos nas futuras rodadas vão receber os sorteios. Na abertura do segundo turno, as partidas escolhidas são o encontro no Rio entre Botafogo e São Paulo e o duelo em Maceió do CSA com o Ceará.

A CBF promete lançar ainda neste mês, o site do Brasileirão (www.brasileirao.cbf.com.br). Por lá, o torcedor vai encontrar informações como estatísticas, tabela e notícias, além de seção para participação de games. Quem participar, poderá acumular pontos e trocar por ingressos para jogos dos times parceiros do projeto. No momento, já integram a iniciativa Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza, Grêmio, Internacional, São Paulo e Vasco.