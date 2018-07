CBF vai ter revanche contra a Alemanha para 'exorcizar' 7 a 1 da Copa

A derrota do Brasil para a Alemanha foi a pior da seleção em seus 100 anos. Foi também a maior goleada sofrida por um time anfitrião de Copa do Mundo. O resultado se transformou em um dos capítulos mais dramáticos da história dos Mundiais. Marin, agora, acredita que uma nova partida contra a Alemanha marcaria uma "nova fase" para a seleção e para a Era Dunga. "Isso vai ser importante para a Era Dunga."

Disse mais: "Estamos conversando sobre a possibilidade de ter dois amistosos, um em 2015 e outro em 2016", comentou Marco Polo Del Nero, presidente eleito da CBF que assume em abril. "Dunga está sabendo e gostou da ideia." Logo depois da Copa do Mundo, a Argentina foi até a Alemanha e bateu o time campeão por 4 a 2.

OURO

Del Nero ainda elogiou o time de Dunga nos amistosos feitos nos Estados Unidos. "Vi uma evolução", disse. Marin, porém, insiste que o foco primeiro da CBF é a Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro. Para ele, a conquista inédita da medalha de ouro seria uma forma de apagar o desastre da Copa. "A seleção na Copa não correspondeu. Precisamos ser honestos. Mas a Olimpíada pode ser a oportunidade para retribuir à população brasileira e ao torcedor o que não tiveram em 2014", explicou Marin.

Marin disse que vem conversando com o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, sobre a importância do torneio de futebol em 2016. "Vamos montar um trabalho para, até lá, ter um time competitivo", disse. "Não será fácil ganhar o ouro." O cartola ainda deixou claro que as Eliminatórias da Copa de 2018 serão "extremamente difíceis". "O que vemos é que o nível de todas as seleções sul-americanas aumentou muito e isso vai ser um desafio." Para a Copa de 2014, o Brasil não teve de passar pela fase de classificação por jogar em casa.