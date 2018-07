CBF vai testar jogos às 11h na primeira rodada do Brasileirão

Duas semanas após tomar posse na presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo Del Nero decidiu fazer uma experiência polêmica. A temporada de 2015 do Campeonato Brasileiro, que começa dia 9 de maio, poderá ter jogos na hora do almoço de domingo, começando às 11h. A medida será testada na primeira rodada apenas, mas pode valer para todo o torneio.

O primeiro jogo escolhido para começar às 11h será Grêmio e Ponte Preta, dia 10 de maio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida estava programada para iniciar às 18h30 também no domingo. "A ideia é que pelo menos uma partida de cada rodada seja realizada no domingo às 11 horas", explicou o presidente da CBF em nota.

Neste ano, o Palmeiras fez dois jogos começando às 11 horas, com boa presença de público, e serviu de cobaia para o presidente da CBF. No dia 15 de março, o time de Oswaldo de Oliveira recebeu o XV de Piracicaba pela fase de classificação do Campeonato Paulista. Depois, pegou o Botafogo, também no Allianz Parque, dia 12 de abril, pelas quartas de final da competição estadual. Nas duas ocasiões, entretanto, os jogos foram antecipados por causa dos protestos contra o governo, que ocorreram à tarde.

O Brasileirão de 2015 será a quinta edição do torneio com jogos às 21h de sábado. Na rodada de 6 de junho, contudo, estão programados três partidas começando às 22h porque a seleção brasileira fará amistoso mais cedo. No caso dos jogos do Palmeiras às 11 horas, o torcedor apareceu. Vale ressaltar que o time tem um estádio novo e tenta uma recuperação na temporada.