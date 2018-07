CBF volta a adiar jogo entre Chapecoense e América-MG

CHAPECÓ - A CBF voltou a adiar a partida entre Chapecoense América-MG , válida pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo seria realizado no sábado, acabou sendo remarcado para este domingo, mas foi novamente adiado, ainda sem uma nova data definida, em razão do tempo ruim no interior de Santa Catarina. A expectativa é para que a nova data do jogo seja definida nesta segunda-feira pela CBF.

"A Diretoria de Competições da CBF divulgou neste sábado que a partida entre Chapecoense e América/MG foi adiada por conta do mau tempo que fechou o aeroporto da cidade de Chapecó. Na segunda-feira será divulgada uma nova data para a disputa da partida", anunciou a CBF no seu site oficial.

A forte neblina na cidade de Chapecó impediu o desembarque da delegação do América-MG no Aeroporto Serafim Enoss Bertaso na sexta-feira. Assim, o time mineiro desembarcou em Florianópolis, mas não conseguiu prosseguir a viagem. Por isso, a CBF adiou a partida para o domingo. Agora, voltou a adiá-la, pois o clima permaneceu fechado durante todo o sábado em Chapecó e, assim, os jogadores não puderam embarcar.

Sem entrar en campo neste fim de semana, a Chapecoense perdeu a liderança da Série B para o Palmeiras e está na segunda colocação, com 20 pontos. Já o América-MG ocupa o oitavo lugar, com 14 pontos. Os dois times só voltam a jogar no próximo sábado quando, quando a equipe catarinense receberá o Avaí na Arena Condá, enquanto o time mineiro vai enfrentar o Boa em Varginha.