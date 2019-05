CBF volta atrás e jogo entre Flamengo e Corinthians é mantido no dia 4 de junho

A CBF voltou atrás e remarcou, neste domingo, o jogo de volta entre Flamengo e Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Remarcado para 6 de junho, o duelo será realizado em sua data original, 4 de junho, às 21h30 (horário de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A alteração foi vista como prejudicial pelas duas equipes. A entidade tinha adiado a partida em dois dias com o objetivo de "permitir o manejo do gramado adequando-o às exigências da Copa América Brasil 2019". A alteração havia gerado diversas reclamações pois inviabilizaria a participação de atletas convocados para suas seleções. Pelo Flamengo, os prováveis convocados: De Arrascaeta (Uruguai), Cuellar (Colômbia), Piris da Motta (Paraguai) e Trauco (Peru). Já pelo Corinthians, Fagner e Cássio são os possíveis convocados por Tite.

Outro fator complicador é a venda de ingressos, que já havia iniciado para o dia 4. O Flamengo afirmou que já havia comercializado mais de dois mil ingressos.

A primeira partida das quartas de final entre Corinthians e Flamengo será realizada na próxima quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo.