CBF volta atrás e remarca jogo entre Ipatinga e Icasa O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) havia antecipado três jogos da última rodada da Série B do Brasileiro para sexta-feira, mas acabou voltando atrás e manteve apenas dois deles na nova data. Assim, a partida entre Ipatinga e Icasa acontecerá mesmo no sábado, junto com outras sete programadas para o dia - todas serão às 17 horas.