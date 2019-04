CBV confirma Brasília e Cuiabá como sedes de etapas no Brasil da Liga das Nações

As cidades de Brasília e Cuiabá foram confirmadas nesta sexta-feira pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para seres sedes das etapas no País da Liga das Nações de 2019. A competição, que teve a sua primeira edição realizada no ano passado, terá partidas no Brasil nos meses de maio e junho.

O ginásio Nilson Nelson, em Brasília, receberá os confrontos da seleção feminina entre 21 e 23 de maio. Os adversários da equipe dirigida pelo técnico José Roberto Guimarães serão as seleções da China, República Dominicana e Rússia. O primeiro jogo das brasileiras será no dia 21, às 20 horas, contra a China, a atual campeã olímpica.

Depois, a seleção masculina terá duas etapas seguidas ao lado do torcedor brasileiro. Cuiabá receberá o grupo comandado pelo técnico Renan Dal Zotto de 21 a 23 de junho, no ginásio Aecim Tocantins, contra Bulgária, Alemanha e Rússia, enquanto que Brasília volta a sediar uma etapa entre os dias 28 e 30 de junho contra Itália, Canadá e França. A estreia dos brasileiros em território nacional será no dia 21, às 21 horas, contra a Bulgária.

Em 2018, no primeiro ano da Liga das Nações - a competição entrou no calendário internacional unificando a Liga Mundial, que acontecia no masculino, e o Grand Prix, para seleções femininas -, o Brasil foi o quarto colocado nos dois naipes. Na ocasião, as etapas brasileiras aconteceram em Goiânia e Barueri (SP).