Ceará acaba com a invencibilidade da Chapecoense O Ceará ganhou de virada da Chapecoense, por 3 a 1, na noite desta terça-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro. Assim, derrubou o último invicto do campeonato, provocando a primeira derrota do time catarinense, que vinha de sete vitórias e dois empates nos nove jogos que tinha disputado até então.