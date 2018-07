Ceará acerta com o técnico Dado Cavalcanti, ex-Náutico

Depois de passar por três clubes durante este ano, Dado Cavalcanti tem uma nova equipe. Nesta terça-feira a diretoria do Ceará anunciou a contratação do técnico de apenas 33 anos para comandar o time em 2015. As duas partes não deram maiores informações sobre tempo de contrato ou valores.

Pernambucano, Dado começou a carreira em Roraima, ainda aos 24 anos. Seu primeiro trabalho reconhecido foi no Santa Cruz, em 2010, eliminando o Botafogo da Copa do Brasil. Passou por América-RN, Icasa, Luverdense e equipes menores de Pernambuco até fazer um bom Campeonato Paulista de 2013 pelo Mogi Mirim, levando à equipe às semifinais do Paulista.

Na Série B daquele ano, fez bom trabalho no Paraná, sendo contratado para comando o Coritiba no Campeonato Paranaense desta temporada. Demitido depois da eliminação na semifinal do Paranaense, fechou com a Ponte Preta. Saiu da equipe de Campinas, pouco depois, por conta de conflitos internos com a diretoria.

No seu último trabalho de 2014, ajudou o Náutico a escapar do rebaixamento, conquistando nove vitórias em 15 jogos pela Série B. No Ceará, vai substituir PC Gusmão, que falhou na tentativa do acesso com a equipe alvinegra, terminando em oitavo.