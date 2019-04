Ceará acerta com o técnico Enderson Moreira para o Brasileirão

Após a saída de Lisca, o Ceará não perdeu tempo e já anunciou o novo treinador para a sequência da temporada, especialmente a disputa do Campeonato Brasileiro. O presidente do clube, Robinson de Castro, confirmou nesta segunda-feira o acerto com Enderson Moreira.

"O Enderson tinha proposta do Goiás e do Vasco, mas escolheu aqui a nossa do Ceará. Ele achou que o nosso elenco estava mais forte, por isso optou por trabalhar conosco. Agora é trabalhar uns nomes e encaixe para a Série A", disse o presidente em entrevista à Rádio Verdes Mares.

Além do treinador, Robinson de Castro confirmou a chegada do atacante Bergson e de mais dois reforços, mas que ainda não tiveram seus nomes revelados.

Enderson chegará ao Ceará com o preparador físico Edy Carlos Soares e os auxiliares Luís Fernando Flores e Ailton Serafim. O treinador já passou por equipes como Internacional, Fluminense, Goiás, Grêmio, Santos, Athletico-PR e América-MG. E já conquistou duas vezes a Série B: em 2012, pelo Goiás, e em 2017, pelo América. Seu último trabalho foi no Bahia, no qual permaneceu de junho de 2018 a março de 2019.

O Ceará vai estrear no Brasileirão no próximo domingo, quando receberá o CSA, no Castelão, contra o CSA.