Ceará adota cautela e respeito para pegar o Santos Sem o volante Heleno, suspenso, e o atacante Clodoaldo, contundido, o Ceará visitará o Santos neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com um time precavido. O treinador Paulo César Gusmão armou um esquema de marcação com Michel, Careca e João Marcos. Os três volantes terão a missão de tentar parar os Meninos da Vila. As jogadas de contra-ataques também foram treinadas durante a semana com o meia Geraldo e os atacantes Erick Flores e Misael.