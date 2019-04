Ceará adota postura ofensiva para começar o Brasileirão com vitória

Após se manter na primeira divisão a duras penas, o Ceará não quer repetir os mesmos erros do ano passado. O clube demorou 13 rodadas para conquistar a primeira vitória, que mais tarde custou caro ao elenco que brigou contra o rebaixamento até o último jogo. A "Era Lisca" terminou no último fim de semana e, agora, sob o comando de Enderson Moreira, ex-Bahia, o time quer aproveitar o fator casa para vencer o CSA, novato na elite nacional, neste domingo, às 16 horas.

O torcedor que for ao Castelão pode se surpreender como o novo estilo do time, segundo o próprio treinador. "Acima de tudo vai ser uma equipe que tenha coragem de jogar essa competição, de enfrentar os adversários. Não existe equipe fácil de ser vencida nesse campeonato, é uma estreia difícil contra o CSA. Gosto de uma equipe ofensiva, que possa jogar em transição também, mas que tenha jogo e troca de passes. A gente vai jogar sempre ofensivamente, é uma coisa que busco com os atletas", revelou Enderson.

Em relação ao time para a estreia, o técnico vai usar a base que perdeu o título estadual para o Fortaleza. Na sexta-feira, a diretoria confirmou a contratação do meia Thiago Galhardo, que deixou o Vasco amparado por uma liminar da Justiça do Trabalho. Ele deve ter condições de atuar no segundo jogo, fora de casa, diante do Cruzeiro. O meio-campista vinha jogando no time carioca e assegura estar em boa forma física.

Esta é a terceira contratação do Ceará para o Brasileirão. Antes, chegaram o atacante Bergson, do Athletico-PR, e Matheus Gonçalves, do Fluminense. Mas a comissão técnica espera por mais reforços no decorrer da competição.