Ceará afunda o ABC e deixa zona de queda na Série B após 29 rodadas

Depois de muita espera, enfim o Ceará deixou a zona de rebaixamento, ao menos provisoriamente. Isso só foi possível pela vitória diante do ABC por 3 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que pode ainda definir a queda da equipe potiguar.

Com o resultado, o Ceará emplaca a quarta vitória seguida e sobe para a 16.ª colocação com 38 pontos, empurrando assim o Macaé, que tem a mesma pontuação, para a zona de rebaixamento. Os cearenses levam vantagem no número de vitórias: 10 a 9. Mas o time fluminense ainda vai atuar neste sábado, em casa, contra o Vitória. O ABC, por sua vez, fica em 18.º e será rebaixado em caso de triunfos do clube do Rio de Janeiro e do Criciúma, que tem 39 pontos.

O Ceará não deu sopa para o azar e engoliu o ABC no primeiro tempo. Com o estádio Presidente Vargas lotado, o clube cearense partiu para a pressão logo no início e abriu o marcador aos 23 minutos. Em cobrança de escanteio de Ricardinho, Charles subiu mais do que os defensores adversários e mandou de cabeça para o fundo das redes.

O ABC sentiu o gol, baixou a guarda e foi surpreendido, novamente, dois minutos depois. Ricardinho colocou na cabeça de Siloé. O atacante cabeceou certeiro para marcar o seu primeiro gols com a camisa do Ceará.

O segundo tempo não foi diferente. O Ceará seguia em cima, enquanto que o ABC buscava acertar uma jogada de contra-ataque. O time cearense chegava com facilidade e definiu a partida aos 13 minutos, quando Wescley achou Siloé dentro da área. O atacante encheu o pé para fazer o terceiro e tirar o time da zona de rebaixamento. A torcida foi para casa feliz e aliviada. Pelo menos até este sábado.

Na próxima rodada, a 35.ª, o ABC enfrenta o Bahia nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. No mesmo dia e horário, o Ceará recebe o Bragantino no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 3 x 0 ABC

CEARÁ - Éverton; Tiago Cametá, Charles, Sandro e Victor Luis; João Marcos, Baraka, Ricardinho e Wescley (Mazola); Alex Amado (Julio César) e Siloé (Fabinho). Técnico: Lisca.

ABC - Saulo; Luizão, Adriano Alves e Suelinton; Ednei (Reginaldo), Fábio Bahia (Ronaldo Mendes), Erivélton e Marcílio; Bismark, Jones e Romarinho (Artur). Técnico: Sérgio China.

GOLS - Charles, aos 23, e Siloé, aos 25 minutos do primeiro tempo; Siloé, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sandro (Ceará); Jones e Erivélton (ABC).

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

RENDA - R$ 330.442,00.

PÚBLICO - 19.076 pagantes.

LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).