Ceará anuncia a contratação de Felipe Vizeu por empréstimo até junho de 2021

O Ceará anunciou neste domingo a contratação do atacante Felipe Vizeu, de 23 anos. O jogador estava no futebol russo e agora terá a missão de ser a principal referência no ataque da equipe alvinegra, comandada pelo técnico Guto Ferreira. O acordo é por empréstimo e tem validade até junho de 2021.

Nos últimos dias, a torcida da equipe cearense estava pedindo, por meio das redes sociais, a contratação de novos atletas, em especial de Vizeu, que tinha o seu nome especulado no Ceará há algum tempo.

Na manhã deste domingo, o Ceará, em suas redes sociais, atualizou sua foto de perfil, colocando a mensagem "ContrataCeará". Depois de muito mistério, finalmente o time cearense anunciou que se tratava da divulgação do novo reforço.

Felipe Vizeu foi revelado pelo Flamengo em 2016 e foi vendido para a Udinese, da Itália, em 2018. Na equipe italiana só atuou em cinco jogos e acabou emprestado para o Grêmio no passado. O atacante também não deslanchou no time gaúcho, pelo qual marcou cinco jogos em 26 partidas.

No início desta temporada, Vizeu foi anunciado como jogador do Athletico-PR, porém a Udinese voltou atrás na negociação e decidiu emprestá-lo ao Akhmat Grozny, da Rússia. Lá, fez apenas um gol em sete jogos disputados e encerrou seu vínculo em setembro.

Com Vizeu, o setor ofensivo do Ceará agora conta com dez atacantes. Além do novo reforço, estão à disposição Cléber, Jacaré, Leandro Carvalho, Léo Chú, Mateus Gonçalves, Rafael Sobis, Rick, Rodrigão e Saulo Mineiro.