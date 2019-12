Ceará anuncia a contratação do volante Charles, ex-Inter

O Ceará continua ativo no mercado de transferências após o encerramento do Campeonato Brasileiro. E, nesta terça-feira, anunciou a contratação do volante Charles, jogador formado nas divisões de base do Internacional e que defendeu o Sport na temporada 2019.

Charles chegará ao Ceará de forma definitiva, em contrato válido até o fim da temporada 2021. A apresentação do volante ao novo clube está agendada para 6 de janeiro, quando o elenco iniciará a preparação para as competições de 2020 no CT de Porangabuçu.

Em 2019, atuando por empréstimo, Charles teve status de titular no Sport. O volante disputou 47 jogos, sendo 46 como titular, e ainda marcou três gols. Na Série B, torneio no qual o clube pernambucano conseguiu o acesso à elite nacional, disputou 34 partidas, com dois gols. Além disso, fechou o torneio com 116 desarmes.

Antes de Charles, de 23 anos, o Ceará já havia fechado as contratações do zagueiro Tiago Pagnussat, do lateral-direito Eduardo e do atacante Rodrigão para a temporada 2020, quando continuará sendo dirigido pelo técnico Argel Fucks.