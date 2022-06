Ceará anuncia contratação de Marquinhos Santos como substituto de Dorival Júnior

Acabou o mistério. Após o empate com o Goiás, por 1 a 1, em Goiânia, na tarde deste domingo pelo Campeonato Brasileiro, a diretoria do Ceará confirmou a contratação de Marquinhos Santos. Ele será o substituto de Dorival Júnior, que deixou o time e foi para o Flamengo no meio da semana.

Marquinhos Santos comandou o América-MG no início do ano e está desempregado desde que foi demitido. Além do time mineiro, o paulista de 43 anos tem em seu currículo passagens por Coritiba, Bahia, Fortaleza, Figueirense, Paysandu, Londrina, São Bento, Chapecoense e Juventude, além das categorias de base da seleção brasileira.

Após a saída de Dorival Júnior para o Flamengo, o time cearense foi comandado por Pedro Sotero de forma interina contra o Goiás, pela 11ª rodada do Brasileirão, em partida realizada no estádio da Serrinha. O Ceará volta a jogar na quarta-feira diante do Atlético-MG, às 19h, na Arena Castelão. O time cearense tem 14 pontos, na 12ª colocação do Brasileirão.

O Ceará não perde desde a quinta rodada, dia 7 de maio, quando foi derrotado pelo Athletico-PR, por 1 a 0, e conquistou seu quinto empate desde esta derrota. Antes empatou com Flamengo, Santos, São Paulo, Coritiba, além da vitória sobre o América-MG na rodada passada. O time também está classificado para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.