Ceará anuncia contratação do técnico Ricardinho

Ricardinho acertou contrato até dezembro do próximo ano e vai desembarcar em Fortaleza acompanhado do preparador físico George de Castilhos e do auxiliar técnico Rodrigo Pozzi. O novo treinador será apresentado nesta segunda, mas só iniciará os trabalhos no dia 26 de dezembro, quando o elenco se reapresentará, para o começo da pré-temporada 2013.

Com passagens pelos principais times do Brasil, Ricardinho iniciou sua carreira de técnico neste ano, à frente do Paraná. Em seu primeiro desafio, devolveu o time à primeira divisão do futebol paranaense e teve bom desempenho na Copa do Brasil.

No entanto, não conseguiu repetir o aproveitamento na Série B. E acabou sendo demitido em setembro, já no segundo turno da competição. Ao todo, Ricardinho somou 24 vitórias, 12 empates e 11 derrotas no comando do Paraná, em todas as competições disputadas.