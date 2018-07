Ceará anuncia contratação do zagueiro Cléber O Ceará anunciou nesta quinta-feira a sua quarta contratação para a próxima temporada. O clube se reforçou com o zagueiro Cléber, de 27 anos, que estava no América de Natal. O defensor vai assinar contrato por três temporadas com o clube, que disputará em 2011 a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro.