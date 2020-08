Ceará aposta em vantagem sobre o Bahia para repetir título de 2015 no Nordeste

O Ceará tem tudo para repetir a edição de 2015, quando foi campeão pela primeira vez da Copa do Nordeste. Após vencer o Bahia, por 3 a 1, de virada, no primeiro jogo, o time terá a vantagem a seu favor nesta terça-feira, às 21h30, de novo no estádio de Pituaçu, em Salvador. O campeão terá vaga garantida nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2021.

Com o resultado do primeiro duelo, o Ceará poderá perder por até um gol de diferença que, mesmo assim, irá faturar o título. Ao Bahia restará ganhar por três ou mais gols de diferença. Se der vitória do time tricolor por dois gols de vantagem, o título será decidido nos pênaltis. A fase final da competição foi toda disputada em Salvador devido a pandemia de covid-19.

Há cinco anos, o Ceará venceu o próprio Bahia nos dois jogos e levantou o troféu. O time de Salvador ficou com o caneco em três temporadas: 2001, 2002 e 2017. Na edição do ano passado, o Fortaleza levou o título em cima do Botafogo-PB.

O técnico Roger Machado estuda fazer mudanças no Bahia. Titulares absolutos, como o lateral-direito João Pedro, o volante Gregore e os atacantes Clayson e Fernandão, estão com as vagas ameaçadas. O experiente Nino Paraíba pode ser uma opção na lateral, enquanto Ronaldo estaria ameaçando a titularidade de Gregore. No ataque, não seria surpresa se Rossi e Marco Antônio aparecessem nas vagas de Clayson e Fernandão. "É um jogo decisivo. Temos uma desvantagem, mas é completamente possível reverter", disse Roger Machado.

No Ceará, o técnico Guto Ferreira terá um desfalque. O volante Charles recebeu o terceiro cartão amarelo e será substituído por Ricardinho. Já o zagueiro Tiago Pagnussat segue fora. Ele pertence ao Bahia e o Ceará só poderia escalá-lo se pagasse multa. "Se nós jogamos bem no sábado, nós temos que jogar muito melhor, porque a tendência é de um Bahia mais forte. E, para a gente superar esse Bahia mais forte, temos que ter um Ceará mais forte", bradou Guto Ferreira.