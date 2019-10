Ceará aposta na estreia de Adilson Batista para superar Goiás no Castelão

O Ceará aposta na estreia do técnico Adilson Batista para quebrar uma sequência de oito jogos consecutivos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O treinador, que assumiu a vaga deixada por Enderson Moreira, terá seu primeiro desafio neste domingo, às 16 horas, diante do Goiás, no Castelão, pela 23ª rodada.

O treinador não teve tempo para implantar sua filosofia de trabalho. Adilson fez apenas três atividades no comando da equipe e deixou claro que mexerá o mínimo possível. A certeza é que não contará com o zagueiro Luiz Otávio, em fase final tratamento de uma lesão. A defesa será formada por Tiago Alves e Valdo.

Por outro lado, o técnico ganhou o reforço de Willian Popp, recém-contratado junto ao Figueirense. O atacante já trabalhou com o treinador e brigará por posição entre os titulares. A tendência, neste primeiro momento, é que inicie como opção no banco de reservas.

"O que eu vi e observei é que eles darão a resposta que precisamos. Tenho ideias para que a gente entre bem treinado e vença o Goiás. Temos que ter tranquilidade, discernimento, paciência e perseverança. Estou me dedicando o máximo de conversa, observação, para que entramos com inteligência e responsabilidade", disse o treinador.

"Precisamos desse processo de observação e conversa para não ser radical e ter prejuízo depois. É um clube estruturado que está em um caminho bonito. Vou ser bem pontual, não vou me apegar muito a 4-3-3, 4-4-2. Para mim isso não é o mais importante", completou.

O Ceará entra na rodada na 15ª colocação do Brasileirão, com 23 pontos, contra 19 do Cruzeiro, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.