Ceará aposta na manutenção da base para encarar o Bragantino

Motivado após bater o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã, o técnico Guto Ferreira deverá fazer apenas pequenas mudanças no Ceará para encarar o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 20h30, no Castelão, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno do lateral Samuel Xavier, que cumpriu suspensão automática. A tendência é que Eduardo fique como opção no banco de reservas.

Por outro lado, Guto Ferreira não poderá contar com o goleiro Diogo Silva e o volante Marthã, que testaram positivo para a covid-19. A dupla já não vinha sendo relacionada pelo treinador e chegou a reforçar o time de aspirantes. Além deles, Leandro Carvalho e Rick seguem vetados pelo departamento médico.

Outro que dificilmente terá condições de entrar em campo é Felipe Vizeu. O atacante está em fase final de recuperação de uma lesão e será ainda mais bem avaliado. A tendência é que seja preservado visando os jogos finais do Brasileirão.

"Temos que pensar primeiro na manutenção do resultado. Precisamos colocar os pés no chão e pensar em jogo por jogo. Conquistando a permanência, vamos buscar uma pontuação para Sul-Americana e assim por diante. Temos que entender que será um jogo dificílimo contra o Red Bull Bragantino", prevê Guto Ferreira.

Com o triunfo sobre o Flamengo, o Ceará chegou aos 39 pontos e começa a sonhar com uma vaga na Copa Libertadores, ainda mais com Palmeiras e Santos na final do torneio, e com o Grêmio na Copa do Brasil.