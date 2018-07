Ceará avança e Operário larga na frente contra Paysandu pela Copa do Brasil

Além do Ceará, seis times já carimbaram presença na terceira fase. São eles: Santos, Santa Cruz, Cruzeiro, Fluminense, Ponte Preta e Bragantino. Mais seis deles serão conhecidos nesta quarta-feira, que terá Vasco, Flamengo, Atlético-PR e América-MG em campo.

O Ceará, que vem se recuperando da campanha desastrosa no Estadual, fez um jogo seguro diante do Joinville. Jogando na Arena Castelão, teve a posse de bola e não deixou o rival aparecer com perigo. O único gol da partida foi marcado por Tomas Bastos.

O adversário do Ceará sairá nesta quarta-feira, no confronto entre River-PI e Botafogo-PB. O clube paraibano levou a melhor no jogo de ida por 1 a 0, precisando assim de um empate para avançar.

O Operário, rebaixado no Paranaense, vem reencontrando na Copa do Brasil aquele futebol que o fez campeão estadual no ano passado. A equipe de Ponta Grossa jogou boa parte da partida com um jogador a menos e, mesmo assim, conseguiu derrotar o Paysandu, time que conquistou dois títulos neste primeiro semestre - Copa Verde e Paraense -, por 1 a 0, no Estádio Germano Kruger.

No jogo de volta, marcado para o dia 6 de julho, no Estádio Curuzu, o Paysandu precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar, enquanto o Operário jogará pelo empate.

Confira os jogos da Copa do Brasil:

Terça-feira

Operário-PR 1 x 0 Paysandu

Ceará 1 x 0 Joinville (ida 1 x 0)

Quarta-feira

Vasco x CRB (ida 1 x 0)

Atlético-PR x Dom Bosco-MT (ida 2 x 2)

Chapecoense x Paraná (ida 1 x 2)

Botafogo-PB x River-PI (ida 1 x 0)

Bahia x América-MG (ida 0 x 0)

Flamengo x Fortaleza (ida 1 x 2)

Quinta-feira

Coritiba x Juventude (ida 0 x 1)

Aparecidense-GO x Ypiranga-RS (ida 1 x 3)

Vitória x Portuguesa (ida 0 x 0)

Botafogo-RJ x Juazeirense-BA (ida 2 x 1)