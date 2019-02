Ceará avança nos pênaltis e será rival do Corinthians na Copa do Brasil

Além do Botafogo, outros dois clubes confirmaram nesta noite de quarta-feira suas vagas na terceira fase da Copa do Brasil, ambos fora de casa e nas cobranças de pênaltis: Ceará e Vila Nova. Esta nova fase será disputada em eliminatória dupla, com jogos de ida e volta, com locais e datas ainda indefinidas.

O Ceará sentiu muito o desgaste da viagem de Fortaleza até o oeste do Paraná. O time de Lisca até criou boas chances, mas sem forças, empatou sem gols com o Foz de Iguaçu, mas levou a melhor nos pênaltis: 4 a 2. Agora vai enfrentar o Corinthians, que eliminou o Avenida-RS, por 4 a 2, em Itaquera.

Na estreia do técnico Eduardo Baptista, o Vila Nova empatou com a URT por 2 a 2, em Patos de Minas-MG. Michel Douglas abriu o placar no primeiro tempo para os goianos, mas Juninho Potiguar empatou no começo do segundo tempo. O veterano Danilo, ex-Corinthians, fez o segundo gol goiano, mas os mineiros empataram, aos 42, com Cascata. Na decisão dos pênaltis, O Vila Nova ganhou por 5 a 4.

Na próxima fase, o time goiano vai medir forças com o vencedor do confronto entre Bragantino-PA e Ponte Preta ou Aparecidense. Esta segunda vaga está sendo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogo vencido pela Aparecidense foi anulado e a CBF deve marcar outro, provavelmente para dia 7 de março, ainda válido pela primeira fase.