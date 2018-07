Ceará bate Botafogo no Rio e encaminha vaga às quartas de final

O Botafogo jogou mal, foi dominado pelo Ceará durante a maior parte do tempo e perdeu em pleno Maracanã por 2 a 1 na noite dessa quarta-feira. Com o resultado, a equipe carioca terá que vencer por dois gols de diferença no jogo de volta - ou por um, desde que o placar seja superior a 2 a 1 -, na próxima semana, para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

Apesar de o Botafogo ter ido a campo com uma formação ousada, contando com Zeballos, Emerson e Ferreyra na frente, quem dominou o primeiro tempo foi o Ceará. A equipe que faz boa campanha na Série B e que venceu todos os jogos fora de casa na Copa do Brasil não se intimidou, foi para o ataque e levou perigo durante toda a etapa inicial.

Eduardo abriu o marcador aos 15, pegando a sobra de bola na pequena área após duas defesas sensacionais de Jefferson. A resposta do Botafogo demorou e só viria aos 32, quando Jaílson fez grande defesa em cabeceio de Ramírez.

Mas o testaço a gol foi um lance isolado do time carioca no primeiro tempo. Mal em campo, sem conseguir construir jogadas e dominado pelo adversário, o Botafogo nem parecia estar jogando diante de sua torcida. Vagner Mancini tentou mudar o panorama e, ainda no primeiro tempo, sacou Zeballos para a entrada de Rogério. Não resolveu. E para piorar a situação, aos 47 minutos Bill aparou cruzamento rasteiro e ampliou o marcador.

Na etapa complementar o alvinegro carioca voltou um pouco melhor. Trocando mais passes no meio campo e abrindo as jogadas de ataque pelos flancos, o time passou a atacar com um pouco mais de insistência. Edilson em chute forte e rasteiro, descontou aos 33. Mas parou por aí, e o resultado final acabou sendo mesmo o 2 a 1 - que só não foi maior porque Jefferson defendeu cobrança de pênalti de Souza aos 39. No lance, Rogério foi expulso.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 1 X 2 CEARÁ

BOTAFOGO - Jefferson; Edílson, Bolívar, André Bahia e Junior Cesar; Airton (Bolatti), Gabriel e Ramírez; Zeballos (Rogério), Emerson e Ferreyra (Bruno Correa). Técnico: Vagner Mancini.

CEARÁ - Jaílson; Samuel, Alex Lima, Sandro (Anderson) e Hélder; Michel, Amaral (João Marcos), Eduardo e Souza; Robinho (Nikão) e Bill. Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Eduardo, aos 15, e Bill, aos 47 minutos do primeiro tempo; Edilson, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

CARTÃO AMARELO - Amaral, Rogério, Bill e Helder.

CARTÃO VERMELHO - Rogério.

RENDA - R$ 172.425,00.

PÚBLICO - 7.742 pagantes (8.459 presentes).

LOCAL - Estádio do Maracanã (RJ).