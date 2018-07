Ceará bate Londrina e engata terceira vitória seguida na Série B

O jogo começou equilibrado, mesmo porque o Londrina se postou bem na marcação e pouco permitiu ao Ceará chegar perto da grande área. A melhor chance do primeiro tempo foi dos visitantes aos nove minutos. Após levantamento de Rafael Gava, o atacante Keirrison ajeitou de cabeça no primeiro pau e a bola sobrou na pequena área para Igor Bosel. O lateral, desequilibrado, tocou de coxa e a bola ainda bateu no travessão.

No segundo tempo, porém, o mandante voltou ligado e começou a chutar de fora da área. O goleiro Marcelo Rangel espalmou dois chutes fortes de Eduardo. Era sinal de que o Ceará queria jogo. Na primeira oportunidade que a bola sobrou para o chute do atacante Rafael Costa, foi fatal. Isso aconteceu aos 18 minutos. Após troca de passe na frente da área, ele ajeitou e bateu rápido. A bola saiu com força e entrou no canto esquerdo rasteiro de Marcelo Rangel, que nada pode fazer.

A partir do gol, o cenário mudou. O Ceará deu o campo para o Londrina atacar para tentar pegá-lo no contragolpe. Mas o time paranaense não conseguiu chutar ao gol de Éverson, enquanto o Ceará também não surpreendeu na base da velocidade, mas comemorou outra vitória importante na sua campanha.

Os dois times voltam a campo no sábado, dia 11. O Ceará vai sair para pegar o Luverdense, às 21 horas, em Lucas do Rio Verde, no fechamento da oitava rodada. Mais cedo, às 16 horas, o Londrina vai receber o Vila Nova.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 X 0 LONDRINA

CEARÁ - Éverson; (Eduardo), Ewverton Páscoa (Charles), Sandro e Thallyson; Richardson, Baraka, Zé Mário (Roni) e Felipe; Rafael Costa e Bill (Marino). Técnico: Sérgio Soares.

LONDRINA - Marcelo Rangel; Igor Bosel, Matheus (Marcondes), Luizão e Léo Pelé; Germano (Rondinelly), Bidía e Rafael Gava; Paulinho Moccelin, Jô e Keirrison (Itamar). Técnico: Claudio Tencati.

GOL - Rafael Costa, aos 18 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Sérgio Santos Moreira (MA).

CARTÕES AMARELOS - Bill, Felipe e Roni (Ceará); Igor Bosel, Luizão e Jô (Londrina).

RENDA - R$ 73.456,00.

PÚBLICO - 8.321 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).