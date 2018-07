Ceará bate o ASA e volta a vencer após cinco jogos

Esta foi a primeira vitória do técnico Sérgio Guedes no comando do time cearense, que chegou aos dez pontos, na 12.ª colocação. Este foi o primeiro jogo do técnico Leandro Campos, no comando dos alagoanos. Ele assumiu o time após a demissão do técnico Ricardo Silva, na última quinta-feira. Com o tropeço, os alagoanos somam sete pontos, na 18.ª colocação.

Precisando do resultado, o Ceará começou o jogo melhor, pressionando de todos os lados o ASA, em busca do primeiro gol, que não demorou a sair. Aos 25 minutos, após cobrança de escanteio, Anderson Marques testou com força as redes. Sem perder tempo, o Ceará fez o segundo, aos 28. Após lançamento, Magno Alves bateu com força, rasteiro, sem chances para Gilson. Ainda no primeiro tempo, o Ceará acertou uma bola na trave com um chute de Anderson Marques.

O técnico Leandro Campos tentou mudar o time do ASA para o segundo tempo, mas de nada adiantou. Aos 14, o Ceará fez o terceiro. Após cruzamento, a defesa afastou mal e a bola sobrou para Magno Alves, que bateu com força para o gol.

Aos 22 minutos, o ASA fez o seu gol de honra, com Léo Gamalho. Após cruzamento, ele completou para o fundo das redes. Aos 44 minutos, o Ceará fez o quarto gol. Rogerinho cobrou falta na área, o zagueiro Douglas subiu mais que todo mundo e testou para o fundo das redes.

O Ceará volta ao gramado no próximo sábado, contra o Bragantino, em Bragança Paulista, às 16h20, enquanto, o ASA no mesmo dia, mas um pouco mais tarde, às 21, encara o Atlético, em Arapiraca.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 4 x 1 ASA

CEARÁ - Fernando Henrique; Marcos, Douglas, Anderson Marques e Vicente; Hamilton, João Marcos e Rogerinho (Ricardinho); Rychely, Raphael Macena (Eusébio) e Magno Alves. Técnico - Sérgio Guedes.

ASA - Gilson; Osmar, Tiago Garça, Edson Veneno e Chiquinho Baiano; Cal (Fabiano), Jorginho (Valdívia), Reinaldo Silva (Glaybson) e Didira; Léo Gamalho e Thallyson. Técnico - Leandro Campos.

GOLS - Anderson Marques, aos 25, e Magno Alves, aos 28 minutos do primeiro tempo; Magno Alves, aos 14, Léo Gamalho, aos 22, e Douglas, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS - Douglas e Eusébio (Ceará); Osmar (ASA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).