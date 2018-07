Ceará bate o Boa e consegue a 1.ª vitória fora de casa

VARGINHA - O Ceará emplacou a sua terceira vitória consecutiva ao bater o Boa por 2 a 1, neste sábado, no estádio Melão, em Varginha (MG), pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os dois times têm os mesmos 35 pontos, com nove vitórias, mas os cearenses aparecem em oitavo lugar, contra a 10.ª posição do time mineiro, que leva desvantagem no saldo de gols: -3 a 7. Esta foi a primeira vitória do Ceará fora de seus domínios. Enquanto o time cearense vinha de duas vitórias em Fortaleza - sobre o ABC, por 4 a 0, e diante do Oeste, por 1 a 0 -, o Boa tinha vencido, por 1 a 0, o ASA, em Arapiraca (AL).

O JOGO

O Ceará começou o jogo no campo de ataque e logo no primeiro minuto carimbou a trave do Boa. Ricardinho fez boa jogada e arriscou de fora da área, no poste do goleiro Douglas. Os mineiros melhoraram e aos 14 quase fizeram. Marcelinho Paraíba tentou da entrada da área e obrigou Fernando Henrique a fazer uma linda defesa. O jogo era aberto e quem foi eficiente, aos 24 minutos, foi o Ceará. Após boa jogada pela lateral de Marcos, ele cruzou na medida para Mota, que bateu de primeira, sem chances para Douglas. O gol fez com que os cearenses se fechassem e dessem mais espaço para os mineiros, que aumentaram a pressão no final do primeiro tempo. Mas a pontaria não estava calibrada e o time não conseguia chegar com perigo ao gol de Fernando Henrique. No entanto, a estrela de Marcelinho Paraíba brilhou e, aos 43 minutos, o Boa chegou ao empate. O meia fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou para Luiz Paulo. Livre, no meio da área, o atacante só empurrou para o gol.

SEGUNDO TEMPO

O Boa começou pressionando no segundo tempo e quase ficou na frente no placar aos três minutos, quando Juba foi lançado em velocidade pelo lado esquerdo da área e soltou a bomba. A bola explodiu no travessão. O castigo veio em seguida. Aos cinco, o Ceará fez o segundo gol. Após a cobrança de falta para a área, houve a ajeitada de cabeça e Léo Gamalho dividiu com Douglas. Quase em cima da linha, o atacante completou.

O técnico Nedo Xavier tentou dar mais força ofensiva ao time com as entradas de Malaquias e Wilker nos lugares, respectivamente, de Petros e Juba. Mas só teve uma chance real para empatar, aos 34 minutos. Marcelinho Paraíba chutou forte de fora da área, o goleiro Fernando Henrique rebateu e na sobra Luiz Paulo isolou a bola por cima do travessão. O Ceará vai abrir a 25.ª rodada, nesta terça-feira, diante do Figueirense, em Florianópolis, às 19h30. O Boa vai fechar a rodada, no sábado, às 21 horas, fora de casa contra o ABC, em Natal, no estádio Frasqueirão.

FICHA TÉCNICA

BOA 1 x 2 CEARÁ

BOA - Douglas; Rafinha, Thiago Carvalho, Alex Silva e Crystian (Leandrinho); Olívio, Moisés, Petros (Malaquias) e Marcelinho Paraíba; Luiz Paulo e Juba (Wilker). Técnico: Nedo Xavier.

CEARÁ - Fernando Henrique; Marcos, Diego Ivo, Douglas e Hélder Santos; João Marcos, Ricardinho (Diogo Orlando), Lulinha (Dinelson) e Rogerinho (Xaves); Mota e Léo Gamalho. Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Mota, aos 24, e Luiz Paulo, aos 43 minutos do primeiro tempo; Léo Gamalho, aos 5 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Carvalho (Boa); Rogerinho, Fernando Henrique, Ricardinho e Mota (Ceará).

ÁRBITRO - Leandro Junior Hermes (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Melão, em Varginha (MG).