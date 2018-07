Ceará bate o Bragantino e entra provisoriamente no G-4 da Série B

O Ceará passou a noite de sexta-feira dentro do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O time cearense derrotou o Bragantino por 1 a 0, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 29.ª rodada, e saltou para a quarta colocação da segunda divisão nacional.

Com o resultado, o Ceará chegou aos 50 pontos e deixou para trás o Avaí, com 49, que encara o Icasa, em Florianópolis, no complemento da rodada neste sábado. O Bragantino, por sua vez, está na parte debaixo da tabela de classificação, mas ainda fora da zona de rebaixamento. O time é o 15.º colocado, com 33 pontos.

A noite foi de reencontros, mas acabou feliz apenas para o Ceará. PC Gusmão e Mota, personagens recentes da história do clube cearense, encararam o ex-time, desta vez como adversários, e não conseguiram ajudar os paulistas.

Apesar de estarem em situações distintas na tabela de classificação, o primeiro tempo foi bastante movimentado, com os dois times buscando o gol a todo instante. Na base da velocidade, o Bragantino criou a melhor oportunidade em finalização de Antônio Flávio, que exigiu grande defesa de Luis Carlos.

Apostando na força da dupla de ataque, o time da casa teve dificuldades para criar e parou no sistema de marcação dos visitantes. Mesmo encontrando dificuldades, os donos da casa abriram o placar aos 23 minutos. Nikão cobrou falta em direção ao gol, a bola desviou em Mota dentro da área e enganou Matheus Inácio.

O gol deixou a partida aberta, pois o Bragantino se lançou ao ataque e deixou espaços na defesa. Bill teve chance de ampliar em cabeçada, mas errou o alvo. Os visitantes também ameaçaram em jogada aérea de Antônio Flávio.

O segundo tempo também foi movimentado. PC Gusmão, treinador do Bragantino, tentou mudar as peças no campo de ataque para tentar levar perigo ao adversário. Os visitantes, no entanto, pararam na marcação cearense e não levaram perigo, enquanto que os donos da casa aproveitaram para tentar ampliar em contra-ataques.

A oportunidade mais clara foi criada por Lulinha. Após grande jogada individual, o meia deixou dois marcadores para trás, mas finalizou errado e facilitou para Matheus Inácio. Segurando o adversário no toque de bola, o Ceará esperou o tempo passar e comemorou mais uma vitória importante.

O Bragantino volta a campo contra o Santa Cruz, nesta terça-feira, às 19h30, no estádio do Arruda, no Recife, em jogo adiado da 16.ª rodada. Do outro lado, o Ceará encara o Joinville, no outro sábado, dia 18, às 16h10, em Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 x 0 BRAGANTINO

CEARÁ - Luis Carlos; Samuel Xavier, Wellington Carvalho, Sandro e Marcos; Michel, João Marcos, Nikão (Amaral) e Lulinha (Felipe Amorim); Bill (Eduardo) e Magno Alves. Técnico: Sérgio Soares.

BRAGANTINO - Matheus Inácio; Samuel Santos, Yago, Alexandre (Romário) e Bruno Recife; Tobi, Esquerdinha (Assis), Magno (Léo Jaime) e Sandro; Antônio Flávio e Mota. Técnico: PC Gusmão.

GOLS - Nikão, aos 23 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Samuel Xavier, Michel e Bill (Ceará); Samuel Santos, Tobi e Esquerdinha (Bragantino).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).