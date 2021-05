Ceará busca a ponta e Bragantino quer a reabilitação na Copa Sul-Americana

Cinco partidas dão sequência às disputas da terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na noite desta quarta-feira, e dois times brasileiros estarão em campo. Destaque para o Ceará que tenta voltar a vencer para seguir na liderança do Grupo C. Já o Red Bull Bragantino busca a reabilitação para continuar na briga pela classificação no Grupo G.

Com uma vitória em casa sobre o Jorge Wilstermann-BOL, na estreia, pelo placar de 3 a 1 e um empate sem gols, fora, contra o Arsenal de Sarandí-ARG como retrospecto e quatro pontos ganhos, o Ceará visita o Bolívar, no estádio Hernando Siles, em La Paz, às 19h15 (horário de Brasília).

O maior obstáculo não é o adversário, mas a altitude de 3.640 metros da capital boliviana. O rival é concorrente direto pela vaga, já que está em igualdade em número de pontos e só fica atrás no saldo de gols (2 a 1). Somente o líder de cada grupo vai passar à outra fase.

O time paulista, por sua vez, que tem três pontos e vem de uma derrota para o Emelec-EQU, por 3 a 0, agora joga em casa na expectativa de se manter na cola do rival equatoriano, que tem seis. Às 21h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino recebe o Talleres-ARG. O time argentino é terceiro colocado com apenas um ponto e corre por fora.

A quinta-feira (06) ainda terá mais três brasileiros no campo. Ainda sem vencer e na terceira colocação do Grupo E, o Corinthians buscará a reabilitação diante do Sport Huancayo, no Peru. A dois pontos da liderança do Grupo F, o Atlético-GO enfrentará o líder Libertad no Paraguai. Já o Grêmio, líder do Grupo H com 100%, receberá o lanterna Aragua, em Porto Alegre.

Após os jogos de ida e volta dentro dos próprios grupos, apenas o líder de cada chave avançará às oitavas de final. Os classificados vão enfrentar os terceiros colocados da Copa Libertadores.