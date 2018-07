Ceará busca empate nos acréscimos contra o Figueirense no Castelão

Como que em um lance de mágica, o Ceará buscou o empate com o Figueirense por 2 a 2, nesta sexta-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, diante de 38 mil torcedores. O time da casa perdia por 2 a 1, mas não desistiu e empatou aos 49 minutos do segundo tempo em uma falta cobrada com muita força por Pio. Empate justo pela 31.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado ampliou para oito jogos a sequência sem perder do time cearense, que tem 55 pontos na vice-liderança. Mas será ultrapassado por América-MG (55) ou Paraná (52), que se enfrentam neste sábado em Belo Horizonte. Lutando contra o rebaixamento, o Figueirense tem 36 pontos, em 16.º lugar.

O jogo começou em alta velocidade e, logo aos quatro minutos, Jorge Henrique lançou Dudu Vieira, que bateu na saída do goleiro Éverson e abriu o placar para o Figueirense, marcando um gol na defesa do Ceará que vinha de cinco jogos sem ser vazada.

A resposta do time da casa, no entanto, demorou apenas um minuto. Ricardinho cobrou falta de longa distância, a defesa não afastou e a bola sobrou para Lima, quase sem ângulo, completar para o gol e empatar a partida.

Após os gols, o ritmo do jogo caiu e a partida só voltou a ganhar em emoção na segunda etapa. Com os dois times insatisfeitos com o empate, os goleiros passaram a trabalhar mais. O Ceará até chegou a balançar as redes com Leandro Carvalho, mas a jogada já estava parada por impedimento do meia.

O Figueirense também era perigoso e, aos 36 minutos, Dudu Vieira recebeu de Joãozinho na entrada da área e bateu forte para estufar as redes e calar o grande público presente na Arena Castelão.

Parecia uma noite de tristeza para os cearenses, até que Pio pegou a bola e soltou uma bomba para empatar nos acréscimos. Um empate com sentimento de vitória para o Ceará, bem perto de voltar à elite nacional em 2018.

O Figueirense volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o CRB no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 32.ª rodada da Série B. No próximo dia 28, um sábado, o Ceará visita o Internacional no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 x 2 FIGUEIRENSE

CEARÁ - Éverson; Tiago Cametá (Pio), Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário; Raul, Pedro Ken, Leandro Carvalho, Ricardinho (Maikon Leite) e Lima; Elton (Magno Alves). Técnico: Marcelo Chamusca.

FIGUEIRENSE - Saulo; Dudu, Leandro Almeida, Ferreira e João Lucas; Zé Antônio, Dudu Vieira (Naylhor), Renan Mota e João Paulo (Ferrugem); Jorge Henrique (Joãozinho) e André Luis. Técnico: Milton Cruz.

GOLS - Dudu Vieira, aos 4, e Lima, aos 5 minutos do primeiro tempo; Dudu Vieira, aos 36, e Pio, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Raul e Pedro Ken (Ceará); Ferreira e Dudu Vieira (Figueirense).

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA - R$ 696.841,00.

PÚBLICO - 37.347 pagantes (38.271 no total).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).