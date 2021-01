Ceará busca reabilitação para seguir na zona de classificação à Sul-Americana

Cada vez mais distante da briga por uma vaga na Libertadores, o Ceará foca na classificação para a Copa Sul-Americana e, para se aproximar do seu objetivo, vai em busca da vitória sobre o Flamengo, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela 29.ª rodada do Brasileirão.

O time comandado por Guto Ferreira vem empate com o Santos (1 a 1) na Vila Belmiro e derrota para o Internacional (2 a 0) no Castelão. O revés em casa fez o Ceará estacionar nos 36 pontos, mas ainda assim segue na zona de classificação para a Sul-Americana.

"Continuamos focados em nossos objetivos. Não é porque tivemos um revés dentro de casa que vamos desacreditar. Vamos continuar trabalhando para chegarmos em nosso objetivo", disse o zagueiro Luiz Otávio.

Como o Ceará teve um bom desempenho no primeiro tempo diante do Inter, o técnico Guto Ferreira só deve realizar uma alteração forçada, porque o lateral-direito Samuel Xavier recebeu o terceiro cartão amarelo e fica fora. Eduardo será o substituto.

Os atacantes Felipe Vizeu, Leandro Carvalho e Rick continuam sendo desfalques. O primeiro está realizando fortalecimento muscular e será mais bem avaliado na próxima terça-feira, enquanto os outros dois estão com lesões musculares.