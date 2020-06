Ceará comemora venda de R$ 1 milhão em três dias com nova loja online

A diretoria do Ceará está em festa pelo sucesso instantâneo da loja online do clube. Lançada no último fim de semana, em apenas três dias ela faturou R$ 1 milhão em venda de produtos licenciados como uniformes de jogo do time, em seus diversos tamanhos e modelos, além de outros itens como camisas casuais, por exemplo.

Com as lojas físicas fechadas por causa da pandemia do novo coronavírus, o e-commerce tem sido a aposta dos clubes de futebol neste momento de crise. O carro-chefe de venda é a camisa Nação Alvinegra, lançada no último sábado. Só no primeiro dia, mais de 3 mil tinham sido vendidas e agora o número já está em 5.500. O terceiro uniforme do Ceará foi desenhado por um torcedor e escolhido por votação da torcida.

A divulgação oficial do novo canal de comercialização de produtos do Ceará ocorreu no último sábado também, na "Live Show do Vozão", em comemoração ao aniversário de 106 anos do time. O lançamento da loja online já faz parte do cronograma estabelecido pela direção do Ceará desde o fim do ano passado, quando se decidiu realizar uma reformulação. Dentro da proposta, o clube lançou a marca própria, o novo uniforme, a loja conceito e a móvel e o novo programa de sócio-torcedor.