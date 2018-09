Ceará confia na torcida para manter ascensão no Brasileirão

Com a expectativa de contar com o apoio maciço de sua torcida, o Ceará espera se manter em ascensão neste sábado, no Castelão, quando recebe o Vitória pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Lisca, o apoio do torcedor pode ser fundamental o time ampliar a sua recuperação na tabela.

"Essa torcida é maravilhosa. Não me canso de falar isso. Desde a minha primeira passagem, ela sempre apoiou e incentivou. São torcedores que cobram, mas que apoiam na mesma proporção. Acredito que será um bom jogo. É um confronto direto e temos chances de deixar o Z-4 pela primeira vez", disse.

Com 24 pontos, o Ceará aparece na 19.ª posição, mas apenas um ponto atrás da Chapecoense, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Além disso, vem de uma sequência positiva de três jogos, com vitórias sobre o Flamengo (1 a 0, no Maracanã) e Corinthians (2 a 0, no Castelão) além do empate sem gols com o América-MG, no Independência.

As principais novidades do Ceará serão os retornos de Everson e Leandro Carvalho, que estavam suspensos e são consideradas peças fundamentais no time. O goleiro assume a vaga de Diogo Silva e o atacante manda Felipe Azevedo para o banco de reservas. Arthur, que foi poupado no primeiro tempo do empate por 0 a 0 com o América-MG, começará entre os titulares.

"Será uma partida importantíssima dentro do nosso contexto no campeonato e não podemos dar bobeira. É manter a postura reativa quando tiver a bola nos pés e ir em busca de construir o resultado", finalizou Lisca.