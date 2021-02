Ceará coroa boa campanha com vitória sobre o rebaixado Botafogo

O gol marcado por Saulo Mineiro no último lance coroou a grande campanha do Ceará no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, o time comandado por Guto Ferreira recebeu o já rebaixado Botafogo e venceu por 2 a 1, na Arena Castelão.

A segunda vitória seguida fez o Ceará terminar na 11ª colocação, com 52 pontos. O time entrou em campo já garantido na Copa Sul-Americana. Por outro lado, o rebaixado Botafogo se despede da elite de forma melancólica, amargando a lanterna, com apenas 27 pontos.

Leia Também Confira como foi o jogo entre Ceará e Botafogo

O jogo começou morno, tanto que a primeira oportunidade real foi aos 14 minutos. Kayque recebeu de Warley e mandou por cima do gol. Dois minutos depois, o Ceará respondeu de forma mortal.

Após cobrança de escanteio, Charles cabeceou, Diego Loureiro não conseguiu segurar e soltou a bola nos pés de Pedro Naressi, que só completou aos 16 minutos. Mesmo na frente do placar, o Ceará continuou em cima do Botafogo.

Aos 33 minutos, Vina cruzou e Felipe Vizeu cabeceou nas mãos de Diego Loureiro, que dessa vez não soltou. Depois o goleiro botafoguense defendeu finalização de Léo Chú. O time visitante tinha muitas dificuldades para criar e Richard foi para o intervalo sem ser exigido.

Logo aos três minutos do segundo tempo, o Botafogo fez mais do que os 45 iniciais. Matheus Babi cabeceou e Richard defendeu. Na sequência, Diego Loureiro não deixou passar o chute rasteiro de Viña.

O empate botafoguense não demorou para acontecer. Após cruzamento, a bola acertou o braço de Klaus. O árbitro só foi marcar após ver o lance no VAR. Matheus Babi deslocou Richard na cobrança e deixou tudo igual aos 11 minutos.

A partida estava aberta. O Ceará perdeu uma chance clara aos 28 minutos. Vina deixou Saulo Mineiro na cara do gol, mas o companheiro desperdiçou. Depois foi a vez do Botafogo chegar com perigo em chute de Ênio nas mãos de Richard.

O Ceará ficou com um jogador a menos aos 36, quando Klaus recebeu o segundo amarelo. Mesmo assim, Saulo Mineiro invadiu a área e bateu para grande defesa de Diego Loureiro.

Na segunda tentativa, porém, o atacante não desperdiçou. Saulo Mineiro aproveitou falha da defesa botafoguense e finalizou rasteiro. A bola bateu na trave antes de entrar aos 48 minutos.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 1 BOTAFOGO

CEARÁ - Richard; Eduardo, Gabriel Lacerda, Klaus e Kelvyn; Pedro Naressi (William Oliveira), Charles, Vina (Alan), Léo Chú (Saulo Mineiro) e Lima (Rick); Felipe Vizeu. Técnico: Guto Ferreira.

BOTAFOGO - Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Sousa e Hugo; Luiz Otávio (Lecaros), Kayque (Wendel), Warley (Davi Araújo), Cesinha (Matheus Nascimento) e Ênio; Matheus Babi (Rafael Navarro). Técnico: Lúcio Flávio (interino).

GOLS - Pedro Naressi, aos 16 minutos do primeiro tempo; Matheus Babi, aos 11, e Saulo Mineiro, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Lacerda, Pedro Naressi e Klaus.

CARTÃO VERMELHO - Klaus (Ceará).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).