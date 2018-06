Ceará, CSA e Vila Nova avançam e definem confrontos da 2ª fase da Copa do Brasil

Os últimos três classificados para a segunda fase da Copa do Brasil foram conhecidos nesta quarta-feira. Dois deles por causa da diferença de fuso horário e outro pela falta de energia elétrica na cidade de Brusque, em Santa Catarina. De qualquer forma, já estão definidos os novos 20 confrontos, restando apenas confirmar os locais dos jogos.

Alguns já foram definidos pelo departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os demais vão ser confirmados nesta quinta-feira. Em princípio, as datas reservadas para a segunda fase são 14 e 15 e 20 e 21 deste mês.

No Amazonas, o CSA buscou o empate por 2 a 2 no final contra o Manaus e garantiu a sua vaga. Este jogo ficou parado por 22 minutos devido à falta de ambulância na Arena Amazônia. Em Roraima, o Vila Nova fez 1 a 0 em cima do São Raimundo-RR. O jogo entre Brusque e Ceará começou uma hora e 15 minutos por falta de energia. Ao final, o visitante ganhou por 1 a 0 e ficou com a vaga.

Confira os confrontos da 2.ª fase da Copa do Brasil:

Atlético-PR x Tubarão-SC

Cuiabá-MT x Aparecidense-GO

Fluminense-BA x Náutico-PE

Fluminense-RJ x Salgueiro-PE

Juventude-RS x Avaí-SC

Uberlândia-MG x Coritiba-PR

Sampaio Corrêa-MA x Paraná-PR

Novo Hamburgo-RS x CRB-AL

Bragantino-SP x Altos-PI

Botafogo-PB x Atlético-MG

Figueirense-SC x Oeste-SP

Ponte Preta-SP x Internacional-SP (Limeira)

Londrina-PR x Ceará-CE

Goiás-GO x Boa-MG

Corumbaense-MS x Vitória-BA

Ferroviário-CE x Sport-PE

Remo-PA x Internacional-RS

Cianorte-PR x Criciúma-SC

Vila Nova-GO x Joinville-SC

CSA-AL x São Paulo-SP