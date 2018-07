Ceará defende invencibilidade contra o Cruzeiro

Cruzeiro, neste domingo, às 18h30, no estádio Castelão, em Fortaleza, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O time nordestino está invicto na competição e defende um aproveitamento de 100% em casa - venceu Fluminense e Vitória. Fora de casa, conseguiu dois empates: com o Santos e com o Goiás.

Para manter a boa campanha, o treinador Paulo César Gusmão deve mexer na equipe. O meia Geraldo, que não rendeu bem nos dois últimos jogos, pode perder a posição para Eusébio. Já o volante Heleno, após cumprir suspensão automática contra o Goiás, deve voltar ao time, no lugar de Careca. O lateral Diogo passará 20 dias em tratamento de uma lesão na coxa direita.

A previsão da diretoria do Ceará é que o público presente ao estádio domingo supere os 25 mil torcedores.