Ceará demite Marcelo Cabo após nova derrota na Série B

Há cinco jogos sem vencer, o Ceará ocupa a 17.ª posição, com 26 pontos, com 15 derrotas, oito empates e apenas seis vitórias. Divide com o Boa a marca de time que mais perdeu. Tem cinco pontos a menos do que o Macaé, com 31, o primeiro time fora da zona de descenso. Abaixo dele estão times que parecem ainda mais próximos da queda: Boa e ABC, ambos com 23 e Mogi Mirim, com 22 pontos.

Marcelo Cabo comandou o Ceará em 15 partidas, pela Série B e Copa do Brasil, com cinco vitórias, três empates e sete derrotas. Ele foi o quarto treinador que passou pelo Ceará nesta temporada, sendo três na Série B.

Antes da contratação de Marcelo Cabo, Dado Cavalcanti, Silas e Geninho estiveram à frente do time. Apenas Silas teve sucesso ao conquistar o título da Copa do Nordeste, mas depois fracassou no início da Série B.