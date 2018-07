Ceará demite Sérgio Soares e negocia com PC Gusmão

Sérgio Soares não é mais o técnico do Ceará no Campeonato Brasileiro da Série B. Após a derrota para o Icasa, por 2 a 1, em Juazeiro do Norte (CE), terça-feira à noite, a direção do time cearense definiu a saída do treinador já na madrugada desta quarta-feira.

O time cearense ainda não confirma oficialmente possíveis substitutos, mas deve acertar em breve com Paulo César Gusmão. O treinador está acertando sua saída do Bragantino e já abriu negociação para assumir o clube cearense, onde tem história, já que passou por lá em 2009 e 2010 e depois em 2012.

O novo comandante terá missão de tentar recolocar os cearenses nos trilhos. Após a derrota para o Icasa, o time estacionou nos 50 pontos, dois atrás do quarto colocado Avaí, e segue fora da zona de acesso. Na rodada anterior tinha perdido para o Joinville, por 3 a 0. Vale lembrar que o Ceará liderou boa parte da Série B em seu início, mas não digeriu bem a eliminação da Copa do Brasil para o Botafogo e desde então não foi mais a mesma equipe.