Ceará derrota Guarani no Castelão por 2 a 0

O Ceará abusou do direito de perder gols na noite deste domingo, mas conseguiu vencer o Guarani por 2 a 0, no Estádio Castelão, em Fortaleza, pela 29ª rodada do Brasileirão. Assim, o time cearense ganhou pela primeira vez do rival de Campinas em campeonatos nacionais, depois de oito derrotas e cinco empates.

Ao longo do jogo, foram pelo menos seis chances reais de gol desperdiçadas pelos atacantes do time cearense. Apesar disso, o Ceará conseguiu vencer e chegou aos 38 pontos, agora na 11ª colocação do Brasileirão. Do outro lado, o Guarani permanece com 34, perigosamente perto da zona de rebaixamento.

O Guarani estava melhor em campo quando, aos 15 minutos, o Ceará abriu o placar. Num contra-ataque puxado por Boiadeiro e Marcelo Nicácio, Geraldo tocou na saída do goleiro Douglas e fez 1 a 0. Aos 23, o próprio Marcelo Nicácio perdeu uma ótima chance de ampliar, mas chutou por cima. Aos 31, ele falhou novamente.

Ainda no primeiro tempo, o técnico Dimas Filgueiras resolveu fazer uma substituição no Ceará, ao tirar Pablo para colocar Erivelton, que entrou em campo com a missão de marcar Mazola, a principal arma do Guarani. Enquanto isso, o time continuava perdendo gols: aos 40 minutos, foi a vez de Magno Alves desperdiçar.

Mas o segundo gol do Ceará acabou saindo aos 44 minutos, quando Boiadeiro bateu falta sem chances para o goleiro Douglas e fez 2 a 0. Já no segundo tempo, o técnico Vágner Mancini fez duas trocas e deixou o Guarani mais ofensivo. Mas os donos da casa continuaram levando mais perigo, e desperdiçando oportunidades.

A melhor chance do Guarani foi aos 30 minutos, quando Mazola cabeceou a bola rente à trave do goleiro Michel Alves. Depois disso, o time de Campinas se entregou. E o Ceará apenas administrou o placar de 2 a 0, para comemorar mais uma vitória no Brasileirão.

Ceará 2 x 0 Guarani

Ceará - Michel Alves; Boiadeiro, Diego Sacoman, Fabrício e Vicente; Pablo (Erivelton), Careca, Heleno e Geraldo; Magno Alves (Reina) e Marcelo Nicácio (Washington). Técnico: Dimas Filgueiras.

Guarani - Douglas; Rodrigo Heffner (Apodi), Fabão, Ailson e Fabiano (Márcio Careca); Renan, Paulo Roberto e Mário Lúcio; Diego Barboza (Maikon), Reinaldo e Mazola. Técnico: Vagner Mancini.

Gols - Geraldo, aos 15, e Boiadeiro, aos 44 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Paulo Godoy Bezerra (SC).

Cartão amarelo - Rodrigo Heffner, Pablo, Renan, Vicente, Diego Sacoman, Ailson, Washington e Mário Lúcio.

Renda - R$ 212.130,00.

Público - 18.544 pessoas.

Local - Estádio Castelão, em Fortaleza.