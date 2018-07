Ceará derrota Internacional no Beira-Rio na Copa do Brasil

O Ceará venceu o Internacional por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Beira-Rio, e ficou em vantagem para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, pode até perder o jogo de volta, em Fortaleza, no dia 13 de agosto, por 1 a 0. Ao time gaúcho, só resta vencer por dois gols de diferença ou por um gol, se marcar três vezes, ou ainda, se devolver os 2 a 1, para, neste caso, levar a decisão para os pênaltis.

Mesmo jogando como visitante, o Ceará não recorreu à retranca, marcou na intermediária e conseguiu equilibrar a partida. Em noite de pouca inspiração, o Inter errou muitos passes e não encontrou caminho para se desvencilhar do bem postado adversário.

O meia Nikão foi um dos melhores em campo. Aos 14 minutos, cercado por Willians e Fabrício, ele sofreu um pênalti que Magno Alves cobrou e Dida defendeu. Aos 25, se livrou de um marcador e chutou no canto, exigindo outra difícil intervenção do goleiro. E, aos 9 minutos do segundo tempo, recebeu lançamento de Magno Alves, venceu Juan na velocidade e bateu no ângulo para marcar o gol.

O Inter teve uma boa chance aos 28 minutos do primeiro tempo, em um cruzamento de Cláudio Winck que Alex concluiu de cabeça, com precisão, para Tiago espalmar. No segundo tempo, depois de sofrer o gol, o time gaúcho tentou pressionar, mas esbarrou na defesa e na cera cearense. Alex chegou a cobrar uma falta com perigo, que o goleiro defendeu, aos 23 minutos, e Juan concluiu uma jogada de cabeça, para fora, aos 29 minutos.

Mas as grandes emoções do jogo ficaram para os acréscimos. Aos 47 minutos, Tiago afastou uma bola e Alan Ruschel, fora da área, matou no peito e chutou de esquerda, empatando o jogo com um golaço. Um minuto depois, um ataque do Ceará acabou em lançamento para Ricardinho bater cruzado e colocar o time visitante em vantagem novamente.