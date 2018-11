Ceará derrota lanterna Paraná e se distancia da zona do rebaixamento

O Ceará se distanciou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Paraná pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na noite desta quinta-feira, na Arena Castelão, pela 36ª rodada. O goleiro Richard foi o principal destaque do duelo, mas acabou vazado por Juninho, em cobrança de pênalti.

Com o resultado, o Ceará terminou a rodada na 15ª colocação, com 42 pontos, abrindo quatro do Sport, que abre a zona de rebaixamento. Entre eles, aparece a Chapecoense, com 40. O já rebaixado Paraná segue na lanterna, com 22.

O primeiro tempo na Arena Castelão foi de ataque contra a defesa. O Ceará se jogou em busca da vitória e poderia ter goleado se não fosse a grande atuação do goleiro Richard, que travou um duelo particular com Calyson e ganhou todas. Em uma delas à queima-roupa.

O desempenho, no entanto, acabou ficando em segundo plano. Aos 31 minutos, Felipe Jonatan avançou pela esquerda e cruzou. Calyson furou e viu a bola bater no braço de Jesiel: pênalti. Juninho foi para a cobrança e mandou para o fundo das redes.

Após o gol, o Paraná caiu de produção e pouco assustou o Ceará. Com Alex Santana e Jhoony Lucas apagados, a equipe apenas se defendeu para evitar um placar mais elástico.

O panorama do segundo tempo não foi muito diferente. O Ceará continuou melhor e chegou com perigo logo aos sete minutos. Após cruzamento de Felipe Jonatan, Luiz Otávio subiu e jogou rente à trave de Richard.

O goleiro chegou a fazer boas defesas na etapa final, na maioria delas dos pés do atacante Arthur. Mas a melhor chance foi com Felipe Azevedo. Ele recebeu dentro da área e cabeceou com perigo.

Antes do apito final, o Paraná reclamou muito de um pênalti não marcado após um toque de mão do zagueiro Luiz Otávio, dentro da área. O juiz mandou o jogo seguir, para alívio da torcida, que celebrou muito a vitória.

Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o Atlético-PR no domingo, às 17h, na Arena da Baixada, em Curitiba. Na segunda-feira, às 20h, o Paraná visita o Botafogo no Engenhão, no Rio.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 X 0 PARANÁ

CEARÁ - Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Edinho, Juninho e Ricardinho; Calyson (Cardona), Leandro Carvalho (Felipe Azevedo) e Arthur (Ricardo Bueno). Técnico: Lisca.

PARANÁ -Richard; Wesley Dias, Jesiel, René (Charles) e Igor; Leandro Vilela, Alex Santana e Jhonny Lucas (Alesson); Juninho (Keslley), Andrey e Felipe Augusto. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOL - Juninho, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Calyson (Ceará); Alesson (Paraná).

RENDA - R$ 541.183,00.

PÚBLICO - 48.077 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).