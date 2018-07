Ceará derrota o América-RN e mantém caça aos líderes

O América-RN segue em queda livre na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, no encerramento da 25.ª rodada, o time potiguar perdeu para o Ceará por 2 a 0, na Arena Castelão, em Fortaleza, e chegou ao nono jogo sem ganhar. São seis derrotas e três empates.

A fraca campanha jogou o América-RN para o 16.º lugar, na beira da zona do rebaixamento, com 26 pontos. Do outro lado, o Ceará se recuperou dos tropeços seguidos e manteve a quinta posição, com 43 pontos, na cola dos primeiros colocados.

O Ceará não teve o início de jogo que gostaria. O time encontrou muita dificuldade para sair de trás nos primeiros minutos, pois o América-RN adiantou a marcação e assustou em jogadas de bola paradas e chutes de fora da área.

Depois de perder duas boas chances, o Ceará aproveitou nova falha defensiva do adversário para abrir o placar. Nikão recebeu dentro da área, mas foi derrubado por Jean Cléber. Pênalti. Na cobrança, Ricardinho bateu com categoria e marcou, aos 30 minutos.

A partir daí o jogo ficou fácil para o Ceará, pois no lance seguinte Thiago Dutra, do time potiguar, entrou forte em Lulinha e foi expulso.

Em vantagem numérica, o Ceará tentou ampliar no começo do segundo tempo. Ricardinho se encarregou de criar as oportunidades. O meia arriscou duas vezes de fora da área e assustou Andrey. O América-RN, mesmo com dificuldades, não desistiu do jogo e soube explorar a velocidade de seus atacantes, dando trabalho aos zagueiros cearenses, mas sem levar tanto perigo.

No final, o Ceará conseguiu ampliar. Souza encontrou Bill entrando livre no meio da área e o atacante só teve trabalho de empurrar para as redes.

Pela 26.ª rodada, o Ceará volta a campo contra a Ponte Preta, em duelo direto pelo G4, neste sábado, às 16h10, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Nesta sexta, às 19h30, o América-RN encara o lanterna Vila Nova, na Arena das Dunas, em Natal.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 x 0 AMÉRICA-RN

CEARÁ - Luis Carlos; Samuel Xavier (Marcos), Sandro, Wellington Carvalho e Vicente; João Marcos, Ricardinho, Nikão (Souza) e Lulinha (Amaral); Magno Alves e Bill. Técnico: Sérgio Soares.

AMÉRICA-RN - Andrey; Marcelinho (Fábio Braga), Cléber, Lázaro e Arthur Henrique; Márcio Passos, Tiago Dutra, Jean Cléber e Arthur Maia (Andrezinho); Rodrigo Pimpão e Paulinho (Alfredo). Técnico: Marcelo Martelotte.

GOLS - Ricardinho (pênalti), aos 30 minutos do primeiro tempo; Bill, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Samuel Xavier, Vicente, Lulinha (Ceará); Marcelinho, Cléber e Lázaro (América-RN).

CARTÃO VERMELHO - Tiago Dutra (América-RN).

ÁRBITRO - Alinor Silva da Paixão (MT).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).