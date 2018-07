Ceará derrota o Fluminense e deixa a lanterna do Campeonato Brasileiro

O Ceará derrotou o Fluminense por 1 a 0 neste sábado, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e deixou provisoriamente a lanterna do Campeonato Brasileiro. Leandro Carvalho marcou o gol da partida e garantiu a segunda vitória seguida da equipe em casa.

O resultado levou o time alvinegro para a penúltima colocação, com 11 pontos, um a mais do que o Atlético-PR, o 20º, que recebe o Vitória neste domingo, na Arena da Baixada. A equipe tricolor, depois de uma importante vitória sobre o Palmeiras na rodada anterior, teve uma fraca atuação e estacionou em nono lugar, com 21 pontos.

O Fluminense voltará a campo nesta quinta-feira, quando enfrentará o Defensor, no Maracanã, no jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, jogará no domingo, dia 5, contra o Bahia, novamente no Maracanã. No mesmo dia, o Ceará visitará o Paraná Clube.

O JOGO

O Fluminense surpreendeu no início e criou as primeiras chances de gol. Pedro bateu com perigo. Logo depois, Júnior Dutra cometeu falta no goleiro Éverton e Sornoza aproveitou a sobra e mandou para as redes. O árbitro, no entanto, já havia parado o jogo antes do chute.

Aos poucos, o Ceará foi equilibrando a partida e teve a primeira boa oportunidade na etapa inicial com Juninho Quixadá. Ele recebeu passe de Arthur dentro da área no lado esquerdo, cortou para o meio, bateu de direita no canto oposto de Júlio César, acertando a trave.

Aos 38 minutos, o Fluminense reclamou de pênalti. Pedro aproveitou cruzamento da esquerda e chutou. A bola bateu na mão de Luiz Otávio, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Na sequência, o Ceará foi ao ataque e chegou ao gol. Leandro Carvalho fez grande jogada, deixou Gum no chão e deu um toquinho de bico tirando do goleiro Júlio César: 1 a 0.

O Fluminense deu a impressão no segundo tempo que pressionaria o Ceará em busca do empate. O técnico Marcelo Oliveira tentou colocar a equipe mais ao ataque com a entrada de Luciano na vaga de Jadson e de Everaldo no lugar de Sornoza. Logo aos seis minutos, Gilberto cruzou para Luciano que, livre, cabeceou para fora.

O Ceará, no entanto, segurou a pressão inicial e equilibrou novamente a partida. O Fluminense encontrava dificuldades para criar as oportunidades de empate e insistia nos cruzamentos. Aos 30, após bate-rebate na entrada da área, a bola sobrou na direita para Everaldo, que bateu na rede pelo lado de fora.

A medida que a partida caminhava para o final, o time tricolor demonstrava nervosismo e afobação para buscar o gol. O lateral Gilberto recebeu o terceiro cartão amarelo nos minutos finais em uma falta boba no meio-campo e terá que cumprir suspensão na próxima rodada. No último lance, Richard tentou bater colocado, mas o goleiro Éverton defendeu sem dificuldades.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 x 0 FLUMINENSE

CEARÁ - Éverton; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio (Eduardo Brock) e João Lucas; Fabinho, Edinho e Cardona; Leandro Carvalho (Calyson), Arthur e Juninho Quixadá (Felipe Azevedo). Técnico: Lisca.

FLUMINENSE - Júlio César; Gilberto, Gum, Digão e Ayrton Lucas; Richard, Jadson (Luciano), Mateus Norton e Sornoza (Everaldo); Junior Dutra (Matheus Alessandro) e Pedro. Técnico: Marcelo Oliveira.

GOL - Leandro Carvalho, aos 40 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho (SP).

CARTÕES AMARELOS - Edinho, Juninho Quixadá, Samuel Xavier, Fabinho e Cardona (Ceará); Gilberto (Fluminense).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).